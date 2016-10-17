Nuestras accionesEspera también que se produzca la intervención de la Fiscalía

FACUA denuncia a Zetta ante las autoridades de consumo de Extremadura y Madrid

Se anuncia como "el primer móvil extremeño". En realidad son dispositivos de la marca china Xiaomi a los que han ocultado su logotipo, según han destapado varios usuarios.

FACUA.org
España-17/10/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha remitido sendas denuncias contra la empresa Zetta Smartphone (Movishark Europa SLU) a las autoridades de consumo de la Junta de Extremadura y la Comunidad de Madrid. La asociación también espera que la Fiscalía inicie actuaciones para in

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