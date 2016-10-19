Nuestras accionesSentencia pionera sobre intromisión al derecho al honor en redes sociales

El Supremo ratifica la condena que obliga a Luis Pineda a tuitear 30 días que difamó a Rubén Sanchez

También tiene que indemnizarle con 4.000 euros y borrar los 57 tuits objeto de la demanda, donde le insultaba y acusaba de facturas falsas. El propietario de Ausbanc tiene otra condena, pendiente de recurso.

FACUA.org
España-19/10/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Tribunal Supremo ha ratificado la primera condena contra el propietario de Ausbanc, Luis Pineda, por su campaña de difamación contra el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez. Tras ésta y

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos