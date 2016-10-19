El Supremo ratifica la condena que obliga a Luis Pineda a tuitear 30 días que difamó a Rubén Sanchez
También tiene que indemnizarle con 4.000 euros y borrar los 57 tuits objeto de la demanda, donde le insultaba y acusaba de facturas falsas. El propietario de Ausbanc tiene otra condena, pendiente de recurso.
FACUA.org
España-19/10/2016
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El Tribunal Supremo ha ratificado la primera condena contra el propietario de Ausbanc, Luis Pineda, por su campaña de difamación contra el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez. Tras ésta y