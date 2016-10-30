FACUA informa

Boletín semanal número 418
30/10/2016

Así están reguladas las asociaciones de consumidores en Andalucía

FACUA advierte de la retirada de Ikea del poste del sistema de almacenaje abierto Elvarli

FACUA alerta de la orden de retirada de 29 productos relacionados con las fiestas de Halloween

FACUA Córdoba participa en un seminario sobre Marketing y Desarrollo de la Universidad

La sentencia del Supremo del bono social deja en evidencia el fracaso del modelo energético del Gobierno

Volkswagen compensará a los afectados por el fraude con hasta 10.000 dólares en EEUU y en Europa se niega

Vodafone intentó cobrar 1.630 euros a un usuario por una línea móvil que nunca pidió

¿Conoces el Sistema Arbitral de Consumo?

Jourová pide a Volkswagen que indemnice a los afectados por el fraude de sus vehículos diésel

FACUA Andalucía y otras organizaciones de usuarios firman un convenio con la Agencia de la Competencia

FACUA envía a la Fiscalía de Extremadura documentación sobre el fraude de los móviles Zetta

Expediente sancionador al Córdoba CF por la venta irregular de entradas, tras la denuncia de FACUA

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