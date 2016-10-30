FACUA informa
Boletín semanal número 418
30/10/2016
Así están reguladas las asociaciones de consumidores en Andalucía
FACUA advierte de la retirada de Ikea del poste del sistema de almacenaje abierto Elvarli
FACUA alerta de la orden de retirada de 29 productos relacionados con las fiestas de Halloween
FACUA Córdoba participa en un seminario sobre Marketing y Desarrollo de la Universidad
La sentencia del Supremo del bono social deja en evidencia el fracaso del modelo energético del Gobierno
Volkswagen compensará a los afectados por el fraude con hasta 10.000 dólares en EEUU y en Europa se niega
Vodafone intentó cobrar 1.630 euros a un usuario por una línea móvil que nunca pidió
¿Conoces el Sistema Arbitral de Consumo?
Jourová pide a Volkswagen que indemnice a los afectados por el fraude de sus vehículos diésel
FACUA Andalucía y otras organizaciones de usuarios firman un convenio con la Agencia de la Competencia
FACUA envía a la Fiscalía de Extremadura documentación sobre el fraude de los móviles Zetta
Expediente sancionador al Córdoba CF por la venta irregular de entradas, tras la denuncia de FACUA
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