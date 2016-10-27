La sentencia del Supremo del bono social deja en evidencia el fracaso del modelo energético del Gobierno
FACUA considera que la decisión del alto tribunal vuelve a poner de manifiesto la inseguridad de un sistema continuamente cuestionado, en el que los principales perjudicados son siempre los consumidores.
FACUA.org
España-27/10/2016
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