FACUA Andalucía y otras organizaciones de usuarios firman un convenio con la Agencia de la Competencia
La Federación espera que el acuerdo permita un mayor control sobre las irregularidades de las empresas que operan en la comunidad.
FACUA.org
Andalucía-24/10/2016
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De izquierda a derecha, Jordi Castilla (FACUA), María Victoria Román (Agencia de Defensa de la Competencia), Flor Martín (Al Andalus), Gaspar Llanes (secretario general de Economía) y Juan Moreno (UCA/UCE). | Imagen: FACUA.
FACUA Andalucía, junto a la Federación Al Andalus y UCA/UCE han firmado este lunes un protocolo general de colaboración con la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. Se trata de un convenio con varias líneas de actuación que la Federació