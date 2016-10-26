Nuestras accionesLe reclamó el dinero a través de una empresa de recobros

Vodafone intentó cobrar 1.630 euros a un usuario por una línea móvil que nunca pidió

La operadora dejó de requerirle la cantidad, que atribuía a supuestas facturas impagadas de 2014, tras la reclamación de FACUA Madrid. Ésta ha pedido a la AEPD que abra expediente sancionador a la compañía.

FACUA.org
Madrid-26/10/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Madrid ha conseguido que Vodafone anule la deuda de 1.630 euros que atribuyó indebidamente a un usuario con el pretexto de que éste había tramitado supuestamente un alta de contrato con la compañía que en realidad había sido realizada por otra perso

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos