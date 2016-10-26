Vodafone intentó cobrar 1.630 euros a un usuario por una línea móvil que nunca pidió
La operadora dejó de requerirle la cantidad, que atribuía a supuestas facturas impagadas de 2014, tras la reclamación de FACUA Madrid. Ésta ha pedido a la AEPD que abra expediente sancionador a la compañía.
FACUA.org
Madrid-26/10/2016
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FACUA Madrid ha conseguido que Vodafone anule la deuda de 1.630 euros que atribuyó indebidamente a un usuario con el pretexto de que éste había tramitado supuestamente un alta de contrato con la compañía que en realidad había sido realizada por otra perso