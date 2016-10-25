Jourová pide a Volkswagen que indemnice a los afectados por el fraude de sus vehículos diésel
La comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad reclama a la compañía que garantice de una forma "legalmente vinculante" que las reparaciones no tendrán un impacto negativo en las prestaciones de los coches.
FACUA.org
Europa-25/10/2016
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Vera Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad, ha pedido a Volkswagen «pasos» hacia compensaciones económicas para los consumidores afectados por el fraude de los vehículos diésel y que «abra la posibilidad» a recomprarlos en determi