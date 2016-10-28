FACUA alerta de la orden de retirada de 29 productos relacionados con las fiestas de Halloween
Las autoridades de consumo han prohibido la comercialización de diferentes artículos para fiestas como la que se celebra estos días por riesgo para la salud: posibles quemaduras, asfixia o estrangulamiento.
FACUA.org
España-28/10/2016
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