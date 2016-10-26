Volkswagen compensará a los afectados por el fraude con hasta 10.000 dólares en EEUU y en Europa se niega
FACUA considera bochornoso que las autoridades permitan que se cometa este agravio comparativo con los consumidores europeos.
FACUA.org
Internacional-26/10/2016
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FACUA-Consumidores en Acción encuentra escandaloso que Volkswagen se niegue a ofrecer ningún tipo de indemnización a los afectados por el fraude de las emisiones mientras va a compensar a los consumidores estadounidenses con cantidades que oscilan entre los 5.100 (aproximadam