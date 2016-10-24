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Expediente sancionador al Córdoba CF por la venta irregular de entradas, tras la denuncia de FACUA

La Junta de Andalucía investiga al club por vender entradas sin numerar para el partido de Segunda B que su filial y el Real Jaén disputaron en septiembre en Lucena.

FACUA.org
Córdoba-24/10/2016
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La Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador al Córdoba CF por la venta irregular de entradas para el partido que disputaron en septiembre su equipo filial y el Real Jaén en Lucena, al carecer los pases de cualquier tipo de numeración y/o registro, como esta

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