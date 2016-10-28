FACUA Córdoba participa en un seminario sobre Marketing y Desarrollo de la Universidad
Su presidente, Francisco Martínez Claus, interviene en una mesa redonda organizada por la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba.
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Córdoba-28/10/2016
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El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez Claus, ha participado este viernes en una mesa redonda bajo el título Alternativas de Consumo. La ponencia estuvo organizada por la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de C&oacut