FACUA envía a la Fiscalía de Extremadura documentación sobre el fraude de los móviles Zetta
El falso fabricante del "móvil extremeño" también fingía que sus pantallas son de una marca exclusiva de dispositivos Apple.
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España-24/10/2016
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Unai Nieto se presentaba como socio del propietario de Zetta y ahora dice ser sólo uno de sus empleados.
FACUA-Consumidores en Acción ha enviado a la Fiscalía de Extremadura documentación sobre el fraude de los móviles Zetta y le solicita que investigue si sus responsables han incurrido en estafa y en delitos contra los consumidores por publicidad engañosa.