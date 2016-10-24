Nuestras accionesPide que investigue si se ha incurrido en estafa y delitos contra los consumidores

FACUA envía a la Fiscalía de Extremadura documentación sobre el fraude de los móviles Zetta

El falso fabricante del "móvil extremeño" también fingía que sus pantallas son de una marca exclusiva de dispositivos Apple.

FACUA.org
España-24/10/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha enviado a la Fiscalía de Extremadura documentación sobre el fraude de los móviles Zetta y le solicita que investigue si sus responsables han incurrido en estafa y en delitos contra los consumidores por publicidad engañosa.

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