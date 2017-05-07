FACUA informa

Boletín semanal número 445
07/05/2017

El escaso control del Ayuntamiento ha facilitado la venta de alcohol a menores en la Feria de Sevilla

FACUA Catalunya participa en el III simposio sobre Libertad de Prensa para hablar de medios y consumo

Un juez anula por fraude un contrato de venta de libros a domicilio a una socia de FACUA Madrid

FACUA Castilla-La Mancha organiza una reunión informativa en Hellín sobre cláusulas suelo

Condenado un concesionario a devolver 8.100 euros por las numerosas averías que tuvo un coche usado

No es broma: Extremadura afirma que la "competencia" para multar los fraudes bancarios la tiene la banca

AXA devuelve a una socia de FACUA Madrid los 2.500 euros del viaje que no pudo hacer por riesgo de aborto

La luz deja de bajar en abril y el recibo del usuario medio ya es un 18,2% más caro que hace un año

Retirada del complemento Honey Alpha por no indicar que contiene el principio activo de la Viagra

FACUA alerta de la llamada a revisión de varios modelos de Audi por riesgo de incendio

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