FACUA informa
Boletín semanal número 445
07/05/2017
El escaso control del Ayuntamiento ha facilitado la venta de alcohol a menores en la Feria de Sevilla
FACUA Catalunya participa en el III simposio sobre Libertad de Prensa para hablar de medios y consumo
Un juez anula por fraude un contrato de venta de libros a domicilio a una socia de FACUA Madrid
FACUA Castilla-La Mancha organiza una reunión informativa en Hellín sobre cláusulas suelo
Condenado un concesionario a devolver 8.100 euros por las numerosas averías que tuvo un coche usado
No es broma: Extremadura afirma que la "competencia" para multar los fraudes bancarios la tiene la banca
AXA devuelve a una socia de FACUA Madrid los 2.500 euros del viaje que no pudo hacer por riesgo de aborto
La luz deja de bajar en abril y el recibo del usuario medio ya es un 18,2% más caro que hace un año
Retirada del complemento Honey Alpha por no indicar que contiene el principio activo de la Viagra
FACUA alerta de la llamada a revisión de varios modelos de Audi por riesgo de incendio
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