FACUA alerta de la llamada a revisión de varios modelos de Audi por riesgo de incendio
Se trata, concretamente, de los modelos A4, A4 Avant, A5, A5 Cabrio, Q5, A6, y A6 Avant fabricados entre los años 2011 y 2016, por un lado, y el modelo Q5 de los años 2010 a 2017.
FACUA.org
España-01/05/2017
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