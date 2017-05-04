No es broma: Extremadura afirma que la "competencia" para multar los fraudes bancarios la tiene la banca
FACUA denuncia los hechos ante el Defensor del Pueblo. Considera una gravísima irresponsabilidad que la autoridad de Consumo se desentienda de sus competencias.
FACUA.org
Extremadura-04/05/2017
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La autoridad de protección a los consumidores de la Junta de Extremadura afirma que la «competencia específica» para aplicar la ley y decidir si se imponen multas ante los fraudes de los bancos la tienen sus departamentos de atención al cliente. Así lo se&ntil