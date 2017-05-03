AXA devuelve a una socia de FACUA Madrid los 2.500 euros del viaje que no pudo hacer por riesgo de aborto
La agencia de viajes, con la que contrató también el seguro, se negó a reintegrar el dinero al considerar que su situación no era producto de una complicación médica.
FACUA.org
Madrid-03/05/2017
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FACUA Madrid ha logrado que AXA Seguros le devuelva a una usuaria los 2.520 euros que pagó por un viaje que no pudo realizar por indicación médica, ya que existía riesgo de que sufriera un aborto. La agencia de viajes se negó a devolverle el dinero, a pesar de c