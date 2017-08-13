FACUA informa
Boletín semanal número 459
13/08/2017
El Defensor del Pueblo también reclama que se refuercen las oficinas para obtener DNI y Pasaporte
FACUA pide que se haga público el listado de productos elaborados con huevos contaminados por fipronil
FACUA exige a Aena y al Gobierno que asuman su responsabilidad ante los pasajeros afectados en El Prat
Elevados a 13 los países afectados por el escándalo de los huevos holandeses contaminados con insecticida
FACUA pide a Sanidad que aclare si en España hay huevos contaminados por fipronil como en otros 7 países
FACUA denuncia a 18 aseguradoras por tener líneas 901 y 902 para la atención al cliente
FACUA insta a los afectados por la huelga de Seguridad en el aeropuerto de El Prat a reclamar ante Aena
FACUA exige celeridad para aclarar las causas de la deflagración de un transformador de Endesa en Tarifa
FACUA denuncia a una página web que confunde a los usuarios incitándolos a llamar al 11836 para la ITV
FACUA pide al Ayuntamiento de Gijón que mejore las comunicaciones entre los barrios de la ciudad
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