FACUA denuncia a una página web que confunde a los usuarios incitándolos a llamar al 11836 para la ITV
Una llamada de un minuto cuesta más de 7 euros. La web 'itv.com.es' tiene apariencia de servicio oficial para que los usuarios usen un teléfono de muy alto coste en vez de llamar a uno fijo para pedir la cita.
FACUA.org
España-07/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Agencia Catalana de Consumo a la empresa Delimax Concept SL, con sede en Barcelona, que a través de su página web (itv.com.es) ofrece un servicio de gestión de cita previa para la inspección t&eac