FACUA exige celeridad para aclarar las causas de la deflagración de un transformador de Endesa en Tarifa
La asociación quiere trasladar sus condolencias a los familiares y allegados de la joven tarifeña fallecida a consecuencia de la explosión y manifestar su solidaridad con el resto de los heridos.
FACUA.org
España-07/08/2017
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Rejilla por la que salió la fuerte llamarada tras la deflagración del transformador. | Imagen: TVE
FACUA-Consumidores en Acción lamenta profundamente el accidente ocurrido este fin de semana en Tarifa al producirse una deflagración en un transformador eléctrico de Endesa junto al restaurante del hotel 100% Fun de la localidad, que le ha costado la vida a una de las trabaja