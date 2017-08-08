FACUA denuncia a 18 aseguradoras por tener líneas 901 y 902 para la atención al cliente
La asociación recuerda que las compañías incumplen la ley al obligar a los usuarios a llamar a teléfonos de tarificación especial en determinados supuestos.
FACUA.org
España-08/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a 18 compañías aseguradoras por incumplir la ley al obligar a los usuarios a llamar a teléfonos de tarificación especial (901 y 902) para tramitar o gestionar determinados supuestos.
En concreto, las dieciocho em