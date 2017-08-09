Nuestras accionesEs un insecticida prohibido en toda la UE

FACUA pide a Sanidad que aclare si en España hay huevos contaminados por fipronil como en otros 7 países

Bruselas se plantea expedientar a países que no informaron "inmediatamente" sobre los huevos contaminados. Se han detectado casos en Holanda, Alemania, Bélgica, Francia, Suecia, Suiza y Reino Unido.

FACUA.org
España-09/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a las autoridades sanitarias españolas que aclaren si se ha detectado en España alguna partida de huevos contaminados por el insecticida fipronil, como las que ya se han detectado en siete países europeos. Este producto se utiliza p

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