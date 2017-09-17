FACUA informa
Boletín semanal número 464
17/09/2017
Luis Pineda deberá indemnizar a Rubén Sánchez con 146.000 euros y tuiteará en prisión su segunda condena
La Junta corrige un fallo en su simulador de cláusula suelo que calculaba cantidades incorrectas
Tras la reclamación de FACUA Sevilla, el aeropuerto acomete mejoras en el mobiliario y la climatización
FACUA Cádiz llama a participar en los actos convocados en Algeciras en defensa de la sanidad pública
FACUA Madrid denuncia que la línea 5 del metro sigue siendo inaccesible a personas con movilidad reducida
El SAS abre la licitación para reparar el parking tras las denuncias de la plataforma del Reina Sofía
Fergus y Yo, verde: el fraude de los aceites de oliva milagrosos contra el cáncer y el envejecimiento
Más minimultas de la Junta de Andalucía por la cláusula suelo: Sabadell y Caja Rural de Granada
FACUA Madrid publica su 'Memoria 2016'
FACUA logra que la empresa que falló con el streaming de Alejandro Sanz le devuelva a un socio el dinero
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio