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La Junta corrige un fallo en su simulador de cláusula suelo que calculaba cantidades incorrectas

FACUA Andalucía advirtió a la Secretaría General de Salud Pública y Consumo del error de programación y también de carencias que inducían a creer al usuario que el bancos tenía que devolverles menos dinero.

FACUA.org
Andalucía-14/09/2017
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La Secretaría General de Salud Pública y Consumo de la Junta de Andalucía ha corregido un fallo de programación en el simulador de cláusula suelo de su página web que provocaba cálculos incorrectos en determinados supuestos. Tras ser advertido por

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