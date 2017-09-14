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FACUA Madrid denuncia que la línea 5 del metro sigue siendo inaccesible a personas con movilidad reducida

La asociación pide al Consorcio de Transportes de la Comunidad que aumente las partidas presupuestarias destinadas a eliminar progresivamente las barreras arquitectónicas que sigue presentando la red.

FACUA.org
Madrid-14/09/2017
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FACUA Madrid denuncia que la línea 5 del metro de la capital, que acaba de ser reformada, sigue presentando zonas inaccesibles para personas con movilidad reducia en la mayoría de sus paradas.

Después de que el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad haya des

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