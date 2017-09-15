Luis Pineda deberá indemnizar a Rubén Sánchez con 146.000 euros y tuiteará en prisión su segunda condena
Un juzgado de Sevilla embarga al jefe de Ausbanc dos pisos y un fondo con 112.000 euros en acciones y pide a la cárcel que habilite una sala para publicar 10 días la sentencia por difamar al portavoz de FACUA.
FACUA.org
España-15/09/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla ha decretado la ejecución de la segunda condena contra Luis Pineda por difamar al portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez.
En un auto, el