FACUA Cádiz llama a participar en los actos convocados en Algeciras en defensa de la sanidad pública
Bajo el lema "Por una Sanidad Digna para todo el Campo de Gibraltar", la marcha se iniciará este viernes 15 de septiembre a las 19:00 en el Hospital Punta de Europa.
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Cádiz-14/09/2017
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Hospital Punta Europa en Algeciras. | Imagen: buceite.com
FACUA Cádiz anima a los usuarios a participar en la manifestación convocada mañana viernes 15 de septiembre, en la localidad de Algeciras, en defensa de la sanidad pública. Bajo el lema «Por una Sanidad Digna para todo el Campo de Gibraltar», la marcha se inic