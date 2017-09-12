Nuestras accionesEl 98% de sus ingresos provino de las cuotas de sus socios de pleno derecho

FACUA Madrid publica su 'Memoria 2016'

Finalizó el último año con 30.027 socios y 9.414 consultas y reclamaciones tramitadas. Automoción y telecomunicaciones lideraron como sectores más denunciados por los consumidores.

FACUA.org
Madrid-12/09/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Madrid finalizó 2016 con un total de 9.414 consultas y reclamaciones tramitadas y 30.027 socios en toda la comunidad. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.

La Memoria 2016 de FACUA Madrid puede descargarse en

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos