FACUA Madrid publica su 'Memoria 2016'
Finalizó el último año con 30.027 socios y 9.414 consultas y reclamaciones tramitadas. Automoción y telecomunicaciones lideraron como sectores más denunciados por los consumidores.
FACUA.org
Madrid-12/09/2017
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FACUA Madrid finalizó 2016 con un total de 9.414 consultas y reclamaciones tramitadas y 30.027 socios en toda la comunidad. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.
La Memoria 2016 de FACUA Madrid puede descargarse en