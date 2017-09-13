Fergus y Yo, verde: el fraude de los aceites de oliva milagrosos contra el cáncer y el envejecimiento
FACUA denuncia a la empresas que los comercializan por atribuir al producto supuestas propiedades curativas y terapéuticas. El Gobierno tuvo que rectificar al promocionar uno de ellos como "ibuprofeno natural".
FACUA.org
España-13/09/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado la comercialización de dos aceites de oliva virgen extra, denominados Fergus y Yo, verde, y promocionados en base a sus supuestas propiedades anticancerígenas, frente a la diabetes o enfermedades cardiovasculares, entre otras.