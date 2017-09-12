Más minimultas de la Junta de Andalucía por la cláusula suelo: Sabadell y Caja Rural de Granada
FACUA Andalucía, cuyas denuncias dieron origen a los expedientes sancionadores, critica que el Ejecutivo autonómico siga tomando el pelo a los usuarios.
FACUA.org
Andalucía-12/09/2017
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes otras dos pequeñas multas a la banca por el macrofraude de las cláusulas suelo. Esta vez ha sido el turno de Caja Rural de Granada y Sabadell, sancionadas con 1,2 y 0,8 millones de euros respectivam