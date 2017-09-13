El SAS abre la licitación para reparar el parking tras las denuncias de la plataforma del Reina Sofía
El abandono que sufría el recinto se reclamó en marzo tanto al Servicio Andaluz de Salud como a la dirección del centro.
FACUA.org
Córdoba-13/09/2017
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Estado en el que se encuentra actualmente el pavimento del parking del hospital Reina Sofía. | Imagen: FACUA Córdoba.
La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía ha conseguido que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) saque a licitación el arreglo del parking del Hospital cordobés. El abandono que sufría el recinto se reclamó tanto al SAS como a la dirección del centro en marzo