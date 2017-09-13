Nuestras accionesEstá lleno de agujeros y socavones

El SAS abre la licitación para reparar el parking tras las denuncias de la plataforma del Reina Sofía

El abandono que sufría el recinto se reclamó en marzo tanto al Servicio Andaluz de Salud como a la dirección del centro.

FACUA.org
Córdoba-13/09/2017
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La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía ha conseguido que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) saque a licitación el arreglo del parking del Hospital cordobés. El abandono que sufría el recinto se reclamó tanto al SAS como a la dirección del centro en marzo

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