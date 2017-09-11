FACUA logra que la empresa que falló con el streaming de Alejandro Sanz le devuelva a un socio el dinero
Feel The Live, la web encargada de la retransmisión que sufrió constantes caídas e interrupciones, accede a devolver a un usuario los 4,99 euros que cobró por el evento, tras la reclamación de la asociación.
FACUA.org
España-11/09/2017
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Alejandro Sanz, reflejado en una pantalla gigante durante uno de sus conciertos. | Imagen: flickr.com/capitu (CC BY-NC 2.0).
FACUA-Consumidores ha logrado que el portal de internet Feel The Live devuelva a un usuario los 4,99 euros que pagó por ver en directo a través de streaming el concierto que Alejandro Sanz dio en Madrid en junio. Una retransmisión de pago a la que finalmente