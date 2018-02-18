FACUA informa
Boletín semanal número 486
18/02/2018
FACUA alerta de la retirada de varios lotes del cosmético +B.O emulsión hidratante pH 5 por una bacteria
Abren expediente sancionador al congreso 'Un mundo sin cáncer, lo que tu médico no te está contando'
FACUA Madrid critica que el Consorcio impida pasar el dinero del metrobús a las nuevas tarjetas Multi
Vodafone provocó más de 4 de cada 10 reclamaciones a las grandes telecos en FACUA durante 2017
FACUA Sevilla pide la inmediata retirada de licencias a los taxistas que han manipulado sus taxímetros
Explota la batería de un móvil ZTE al hijo de una socia de FACUA en Palma de Mallorca
FACUA denuncia a Movistar, Vodafone y Orange ante Competencia por las subidas al unísono de sus paquetes
En 2017 se dispararon las reclamaciones de los consumidores en FACUA y la banca acaparó el 64%
FACUA pide a Renfe y a Adif que quite el paso a nivel entre las localidades cántabras Ramales y Carranza
FACUA Sevilla enseña a alumnos de la Fundación Dolores Sopeña el funcionamiento de la asociación
FACUA insta a Renfe en Asturias a que garantice el transporte ferroviario en la zona de Langreo
El Ayuntamiento de Sevilla aprueba una subida de tarifas para cinco aparcamientos subterráneos
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