FACUA Madrid critica que el Consorcio impida pasar el dinero del metrobús a las nuevas tarjetas Multi
La asociación tacha de enriquecimiento injusto esta práctica y exige que los títulos magnéticos con viajes aún sin consumir sean canjeados e incluidos dentro de la nueva modalidad de pago.
FACUA.org
Madrid-15/02/2018
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Metro de Madrid. | Imagen: Europa Press.
FACUA Madrid critica que el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad impida a los usuarios transferir el dinero que aún tienen en sus metrobuses a las nuevas tarjetas Multi. La asociación ha dirigido un escrito al Consorcio para exigirle que permita canjear e incluir los vi