Nuestras accionesLa última en febrero de 2018

FACUA denuncia a Movistar, Vodafone y Orange ante Competencia por las subidas al unísono de sus paquetes

La asociación ha señalado en su escrito que el aumento a la vez de los servicios de telefonía, internet y televisión en las tres compañías puede responder a un pacto de precios.

FACUA.org
España-14/02/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las compañías de telecomunicaciones Movistar, Vodafone y Orange por la subida de tarifas al unísono en sus paquetes convergentes. La asociación

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