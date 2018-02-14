FACUA denuncia a Movistar, Vodafone y Orange ante Competencia por las subidas al unísono de sus paquetes
La asociación ha señalado en su escrito que el aumento a la vez de los servicios de telefonía, internet y televisión en las tres compañías puede responder a un pacto de precios.
FACUA.org
España-14/02/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las compañías de telecomunicaciones Movistar, Vodafone y Orange por la subida de tarifas al unísono en sus paquetes convergentes. La asociación