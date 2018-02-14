FACUA Sevilla pide la inmediata retirada de licencias a los taxistas que han manipulado sus taxímetros
Reclama al delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, transparencia en relación al número de inspecciones realizadas en el sector para detectar este grave fraude.
FACUA.org
Sevilla-14/02/2018
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FACUA Sevilla pide la inmediata retirada de las licencias a los taxistas que han manipulado sus taxímetros. Según la investigación de la Policía Local de Sevilla, varios conductores habían instalado un pequeño dispositivo que alteraba el precio final de c