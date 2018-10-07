FACUA informa

Boletín semanal número 519
07/10/2018

FACUA denuncia a Facebook ante la AEPD por una nueva filtración de datos de 50 millones de usuarios

Las vergonzosas 'mejoras' del Gobierno en el bono social: aire acondicionado gratis 2 horas al mes

Transparencia da la razón a FACUA Andalucía e insta a Salud a entregar el listado de odontólogos y seguros de iDental

La factura de la luz del usuario medio es hoy 40 euros más cara que hace 15 años: ha subido un 92%

FACUA denuncia a Cajasiete por el uso de teléfonos 902 para atención al cliente

FACUA solicita a Educación de Extremadura que mejore la climatización de sus centros educativos

Las nuevas tarifas de gas aprobadas por el Gobierno son las más caras de la historia, advierte FACUA

FACUA espera que los grupos del Congreso apoyen que la hostelería tenga que servir gratis agua del grifo

FACUA Córdoba pide el cierre de la Ciudad de los niños hasta que se inspeccionen todas las atracciones

El recibo de la luz de septiembre, el tercero más caro de la historia según los análisis de FACUA

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