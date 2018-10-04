La factura de la luz del usuario medio es hoy 40 euros más cara que hace 15 años: ha subido un 92%
FACUA reclama al Gobierno que emprenda medidas realmente eficaces para abaratar el recibo y no vuelva a poner parches similares a los que han visto los usuarios legislatura tras legislatura.
FACUA.org
España-04/10/2018
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Tras la sexta subida mensual consecutiva de 2018, el recibo de la luz del usuario medio acumula ha un encarecimiento del 92,2% en sólo 15 años. Así lo ponen de manifiesto los análisis de FACUA-Consumidores en Acción, que alerta de que la factura es hoy 40 euros