FACUA denuncia a Facebook ante la AEPD por una nueva filtración de datos de 50 millones de usuarios
La asociación pide que se abra un expediente sancionador a la compañía tras esta brecha de seguridad consistente en una vulnerabilidad que permite el robo de un identificador único que se origina cada vez que se accede a una cuenta ('token').
FACUA.org
España-05/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Facebook Inc. ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por la supuesta filtración masiva de datos de unos 50 millones de usuarios en todo el mundo.
La asociación pide la apertura de un expediente