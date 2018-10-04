Transparencia da la razón a FACUA Andalucía e insta a Salud a entregar el listado de odontólogos y seguros de iDental
La federación presentó una reclamación después de que la Junta denegase la información de las clínicas alegando que estaba protegida por la Ley de Protección de Datos.
FACUA.org
Andalucía-04/10/2018
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