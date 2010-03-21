FACUA informa
Boletín semanal número 73
21/03/2010
La 22ª Asamblea General de FACUA Andalucía analizará las políticas de Consumo del Gobierno andaluz
FACUA lanza la campaña 'Si es legal, es legal'
FACUA Cádiz celebra su asamblea anual de socios
FACUA Málaga ha celebrado su XXVII Asamblea General de Socios
FACUA Córdoba insta al Servicio de Consumo del Ayuntamiento a que inspeccione los puestos ambulantes de caracoles
FACUA Sevilla denuncia el mercado negro de sillas de la Carrera Oficial de la Semana Santa
La peor empresa del año, en la prensa
La peor empresa del año es Telefónica Movistar
La Asamblea General de FACUA Sevilla aprueba su programa de actuaciones para 2010
FACUA Córdoba entrega los premios del II Concurso Provincial de Fotografía para Estudiantes de la ESO y bachiller
FACUA Cádiz y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la provincia suscriben un convenio de colaboración
El peor anuncio del año 2009 es 'Si eres legal, eres legal'
El peor anuncio del año es...
FACUA desarrolla una campaña en 21 ciudades sobre los abusos del sector aéreo
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