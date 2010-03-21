FACUA informa

Boletín semanal número 73
21/03/2010

La 22ª Asamblea General de FACUA Andalucía analizará las políticas de Consumo del Gobierno andaluz

FACUA lanza la campaña 'Si es legal, es legal'

FACUA Cádiz celebra su asamblea anual de socios

FACUA Málaga ha celebrado su XXVII Asamblea General de Socios

FACUA Córdoba insta al Servicio de Consumo del Ayuntamiento a que inspeccione los puestos ambulantes de caracoles

FACUA Sevilla denuncia el mercado negro de sillas de la Carrera Oficial de la Semana Santa

La peor empresa del año, en la prensa

La peor empresa del año es Telefónica Movistar

La Asamblea General de FACUA Sevilla aprueba su programa de actuaciones para 2010

FACUA Córdoba entrega los premios del II Concurso Provincial de Fotografía para Estudiantes de la ESO y bachiller

FACUA Cádiz y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la provincia suscriben un convenio de colaboración

El peor anuncio del año 2009 es 'Si eres legal, eres legal'

El peor anuncio del año es...

FACUA desarrolla una campaña en 21 ciudades sobre los abusos del sector aéreo

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