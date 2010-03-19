FACUA lanza la campaña 'Si es legal, es legal'
Presenta un manifiesto contra la criminalización de los consumidores en el que pide al Gobierno un cambio en su política cultural.
FACUA.org
España-19/03/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado la campaña Si es legal, es legal, en la que pide a ciudadanos e instituciones que se adhieran a un manifiesto por un cambio en la política cultural del Gobierno.
En el manifiesto se denuncia que «el Ministerio de Cultu