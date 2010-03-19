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FACUA lanza la campaña 'Si es legal, es legal'

Presenta un manifiesto contra la criminalización de los consumidores en el que pide al Gobierno un cambio en su política cultural.

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España-19/03/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado la campaña Si es legal, es legal, en la que pide a ciudadanos e instituciones que se adhieran a un manifiesto por un cambio en la política cultural del Gobierno.

En el manifiesto se denuncia que «el Ministerio de Cultu

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