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FACUA Córdoba insta al Servicio de Consumo del Ayuntamiento a que inspeccione los puestos ambulantes de caracoles

La Asociación espera que tras su denuncia, los servicios de inspección Municipal actúen con eficacia frente a las presuntas irregularidades.

FACUA.org
Córdoba-17/03/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA ha denunciado a quince puestos ambulantes de caracoles instalados en la ciudad por incumplir la normativa en materia de consumo.

FACUA Córdoba ha realizado un estudio en quince puestos ambulantes comproba

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