FACUA Córdoba insta al Servicio de Consumo del Ayuntamiento a que inspeccione los puestos ambulantes de caracoles
La Asociación espera que tras su denuncia, los servicios de inspección Municipal actúen con eficacia frente a las presuntas irregularidades.
FACUA.org
Córdoba-17/03/2010
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