El peor anuncio del año 2009 es 'Si eres legal, eres legal'
El 45% de los consumidores ha votado a la campaña del Ministerio de Cultura. La publicidad de Actimel queda en segunda posición, con el 22% de los votos.
FACUA.org
España-15/03/2010
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Los consumidores han decidido que el peor anuncio del año es Si eres legal, eres legal. La campaña del Ministerio de Cultura ha acaparado nada menos que el 45% de los votos que los usuarios han emitido a través de la página web