FACUA Sevilla denuncia el mercado negro de sillas de la Carrera Oficial de la Semana Santa
Denuncia a diecisiete abonados que se dedican a la reventa ilegal ante la Delegación de Fiestas Mayores y el Consejo de Hermandades y Cofradías.
FACUA.org
Sevilla-17/03/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha denunciado ante la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento hispalense y el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla a diecisiete abonados que revenden ilegalmente sillas de la