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FACUA Córdoba entrega los premios del II Concurso Provincial de Fotografía para Estudiantes de la ESO y bachiller

Han participado un total de 163 alumnos y ha tenido como temática el Consumo y el medio ambiente.

FACUA.org
Córdoba-16/03/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA ha entregado los premios del II Concurso Provincial de Fotografía para estudiantes de ESO y bachiller que ha tenido como temática el consumo y el medio ambiente.

El concurso ha estado organizado po

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