Nuestras accionesEl 'spam' telefónico, peor práctica empresarial

La peor empresa del año es Telefónica Movistar

El 34% de los consumidores participantes en la convocatoria de FACUA ha votado a la multinacional española de telecomunicaciones. Air Comet, la aerolínea del líder de la CEOE, queda en el segundo puesto, con el 23% de los votos.

FACUA.org
España-16/03/2010
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Telefónica Movistar ha sido elegida por los consumidores como la peor empresa del año. La multinacional española de telecomunicaciones ha recibido el 34% de los votos de los participantes en la convocatoria que por primer año ha planteado FACUA-Consumidores en Acci&oac

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