FACUA Cádiz y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la provincia suscriben un convenio de colaboración
Realizarán campañas informativas acerca de la defensa y mejora de la educación pública.
FACUA.org
Cádiz-16/03/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la provincia (Fedapa), organización sin ánimo de lucro que fomenta la defensa y mejora de la educación pública, han suscrito este ju