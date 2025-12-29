FACUA Málaga insta al Ayuntamiento de Benalmádena a recuperar la gestión pública del suministro de agua
La asociación entiende que la gestión indirecta del suministro de agua a través de la participación de capital privado supone una mercantilización en régimen de monopolio.
FACUA.org
Málaga-29/12/2025
FACUA Málaga insta al Ayuntamiento de Benalmádena a recuperar la gestión pública del suministro de agua una vez que ha finalizado el periodo de 25 años de participación de la multinacional Aqualia en Emabesa, empresa que acomete la gestión de ciclo integral del agua en la localidad.
La