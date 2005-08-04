109 intoxicados por pollos Pimpollo y Sada en dieciséis provincias han acudido a FACUA para asesorarse sobre su derecho a ser indemnizados
La cifra de intoxicados se eleva a 1.393 y se extienden por cuarenta y siete provincias de dieciséis comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta.
FACUA.org
España-04/08/2005
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A las 18:00 horas de hoy jueves, 109 afectados por intoxicaciones a consecuencia del consumo de pollos de las marcas Pimpollo y Pollo Asado Sada se han puesto ya en contacto con la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) para solicitar asesoramiento sobre su derecho a exigir in