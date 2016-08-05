Capítulo 7: Timorebajas
15 maneras de tomarnos el pelo en las rebajas
Séptimo capítulo de 'Timocracia. 300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores'. Un libro editado por FACUA y su Fundación.
Rubén Sánchez
España-05/08/2016
«Los precios que más bajan». Así comenzó a publicitar El Corte Inglés sus rebajas en el verano de 1997, como si su departamento de marketing hubiese contratado al Doctor Strange y la Bruja Escarlata110 para que usasen sus poderes a jornada completa a fin de ver el futuro y comprobar los descuentos que aplicarían decenas de miles de comercios de todo el país. Pero no, los anuncios no estaban basados en datos contrastados, sino en una ocurrencia de sus creativos. FACUA advirtió a la empresa de que estaba incurriendo en publicidad engañosa y el eslogan fue retirado111. Nunca más lo usaron. Pero pocos años despu&eacu
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